I giovani del Progetto Erasmus plus a Ponte, un folto gruppo proveniente da Spagna e Turchia (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn) – Dopo mesi nel cassetto il fantastico Progetto Erasmus plus di Pro Loco Ad Pontem (Ponte BN) prende forma! E’ incontenibile la gioia del Presidente Maria Nave che sta dirigendo l’intera logistica del Progetto, unitamente alla preziosa collaborazione della referente Erasmus La trasformazione digitale e i nuovi stili di vita, soprattutto nelle aree urbane, stanno mettendo da parte le pratiche tradizionali, comprese quelle culinarie; questo porta a un disuso di certi prodotti e pratiche alimentari. La mancanza di interesse per certi prodotti, a favore di altri – di solito più lavorati – colpisce il settore agricolo, costringendolo a specializzarsi in certi alimenti più redditizi, con gli effetti economici e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Dopo mesi nel cassetto il fantasticodi Pro Loco Adm (BN) prende forma! E’ incontenibile la gioia del Presidente Maria Nave che sta dirigendo l’intera logistica del, unitamente alla preziosa collaborazione della referenteLa trasformazione digitale e i nuovi stili di vita, soprattutto nelle aree urbane, stanno mettendo da parte le pratiche tradizionali, comprese quelle culinarie; questo porta a un disuso di certi prodotti e pratiche alimentari. La mancanza di interesse per certi prodotti, a favore di altri – di solito più lavorati – colpisce il settore agricolo, costringendolo a specializzarsi in certi alimenti più redditizi, con gli effetti economici e ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono decine di migliaia le persone che sfidano il sole per partecipare alla parata del Pride Milano. Nel corteo ci… - vaticannews_it : #Nicaragua. Le Missionarie della Carità dovranno andarsene, insieme ad altre Ong. Per il governo, hanno violano le… - _Nico_Piro_ : meno della Grecia, sul cambiamento climatico e la desertificazione di parti del Mezzogiorno, sulla gerontocrazia, s… - andreastoolbox : Lazio, via al progetto giovani (col sogno Zielinski). Ma per Sarri c'è il rebus del futuro di tre big - CanonItaliaSpA : Nuova missione per le giovani reporter di @Donnavventura. Per raccontare al meglio le bellezze del nostro Paese, al… -