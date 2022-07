Conte non esclude l’uscita dal governo: si decide tutto lunedì (Di domenica 3 luglio 2022) Conte può essere decisivo per le sorti dell’attuale governo. Nella giornata di lunedì si avrà il tanto atteso incontro con Mario Draghi al fine di chiarire i rapporti tra il premier e il Movimento Cinque Stelle. Dopo la polemica che ha riguardato il fondatore Beppe Grillo, al quale secondo una ricostruzione Draghi avrebbe chiesto di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi ha sentito Conte: “Il governo non rischia” Oggi telefonata Draghi-Conte, lunedì l’incontro L’impegno del ministro Provenzano per il Mezzogiorno Conte: “Stop alle liti nel governo” La Lega occupa il Parlamento Gentiloni invita il governo a non frenare ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 3 luglio 2022)può essere decisivo per le sorti dell’attuale. Nella giornata disi avrà il tanto atteso incontro con Mario Draghi al fine di chiarire i rapporti tra il premier e il Movimento Cinque Stelle. Dopo la polemica che ha riguardato il fondatore Beppe Grillo, al quale secondo una ricostruzione Draghi avrebbe chiesto di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi ha sentito: “Ilnon rischia” Oggi telefonata Draghi-l’incontro L’impegno del ministro Provenzano per il Mezzogiorno: “Stop alle liti nel” La Lega occupa il Parlamento Gentiloni invita ila non frenare ...

