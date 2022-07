Carlo Ginzburg, tempi duri per l’approdo alla verità dei fatti (Di domenica 3 luglio 2022) Noto nell’ambito della storiografia per la teorizzazione della microstoria e del paradigma indiziario – e, naturalmente, per la loro applicazione nelle sue opere più famose, da I benandanti a Storia L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 3 luglio 2022) Noto nell’ambito della storiografia per la teorizzazione della microstoria e del paradigma indiziario – e, naturalmente, per la loro applicazione nelle sue opere più famose, da I benandanti a Storia L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

carlacap : RT @GiCivi: “Cercare di ricostruire l’ignoto partendo da particolari minimi; cercare di produrre documentazione ignota, per essere colti di… - maponi : RT @GiCivi: “Cercare di ricostruire l’ignoto partendo da particolari minimi; cercare di produrre documentazione ignota, per essere colti di… - chrcapuano : RT @GiCivi: Piero della Francesca, indagato. A 40 anni dalla prima edizione torna per @adelphiedizioni il volume di Carlo Ginzburg sul gra… - MauroHGrondona : Carlo Ginzburg: così ho indagato su Piero della Francesca - PinoNeri5 : RT @GiCivi: “Cercare di ricostruire l’ignoto partendo da particolari minimi; cercare di produrre documentazione ignota, per essere colti di… -