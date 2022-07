Wimbledon 2022, risultati donne 2 luglio: avanti Halep e Badosa, fuori Swiatek e Kvitova (Di sabato 2 luglio 2022) Si è conclusa la sesta giornata di incontri del tabellone di singolare femminile di Wimbledon 2022: sull’erba britannica, per il terzo turno si sono giocati gli otto incontri della parte alta. Non ci sono più azzurre in gara. Domani scatteranno gli ottavi di finale. La transalpina Alizé Cornet elimina a sorpresa la polacca Iga Swiatek con un netto 6-4 6-2 ed agli ottavi sfiderà l’australiana Ajla Tomljanovic, che rimonta la ceca Barbora Krejcikova per 2-6 6-4 6-3. La kazaka Elena Rybakina piega la cinese Zheng Qinwen per 7-6 (4) 7-5 ed ora attende la croata Petra Martic, che regola la statunitense Jessica Pegula per 6-2 7-6 (5). L’iberica Paula Badosa la spunta sulla ceca Petra Kvitova per 7-5 7-6 (4) e martedì se la vedrà con la romena Simona Halep, che oggi regola la polacca ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Si è conclusa la sesta giornata di incontri del tabellone di singolare femminile di: sull’erba britannica, per il terzo turno si sono giocati gli otto incontri della parte alta. Non ci sono più azzurre in gara. Domani scatteranno gli ottavi di finale. La transalpina Alizé Cornet elimina a sorpresa la polacca Igacon un netto 6-4 6-2 ed agli ottavi sfiderà l’australiana Ajla Tomljanovic, che rimonta la ceca Barbora Krejcikova per 2-6 6-4 6-3. La kazaka Elena Rybakina piega la cinese Zheng Qinwen per 7-6 (4) 7-5 ed ora attende la croata Petra Martic, che regola la statunitense Jessica Pegula per 6-2 7-6 (5). L’iberica Paulala spunta sulla ceca Petraper 7-5 7-6 (4) e martedì se la vedrà con la romena Simona, che oggi regola la polacca ...

