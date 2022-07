Verona, i 29 convocati di Cioffi per il ritiro di Primiero (Di sabato 2 luglio 2022) L’Hellas Verona ha comunicato che Cioffi ha diramato i convocati per il ritiro di Primiero: ecco la lista Hellas Verona FC comunica che mister Gabriele Cioffi ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il ritiro di Primiero. Ecco di seguito la lista dei 29 convocati: Portieri: Berardi, Boseggia, Chiesa, Montipò.Difensori: Amione, Casale**, Ceccherini, Cetin, Coppola*, Dawidowicz, Faraoni, Günter, Magnani, Terracciano.Centrocampisti: Barak, Hongla, Ilic*, Sulemana, Lazovic*, Veloso, Praszelik, Rüegg, Tameze.Attaccanti: Bragantini, Caprari*, Djuric, Lasagna, Piccoli, Simeone. Dal 5 luglio: Caprari, Coppola, Ilic, Lazovic **Dal 4 luglio: Casale L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022) L’Hellasha comunicato cheha diramato iper ildi Primiero: ecco la lista HellasFC comunica che mister Gabrieleha diramato l’elenco dei calciatoriper ildi Primiero. Ecco di seguito la lista dei 29: Portieri: Berardi, Boseggia, Chiesa, Montipò.Difensori: Amione, Casale**, Ceccherini, Cetin, Coppola*, Dawidowicz, Faraoni, Günter, Magnani, Terracciano.Centrocampisti: Barak, Hongla, Ilic*, Sulemana, Lazovic*, Veloso, Praszelik, Rüegg, Tameze.Attaccanti: Bragantini, Caprari*, Djuric, Lasagna, Piccoli, Simeone. Dal 5 luglio: Caprari, Coppola, Ilic, Lazovic **Dal 4 luglio: Casale L'articolo proviene da Calcio News 24.

