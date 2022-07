Ucraina, Kiev diffonde le immagini delle operazioni a Snake Island contro i russi – Il video (Di sabato 2 luglio 2022) «Continueremo la rimozione dell’occupazione russa dall’intero territorio ucraino». Così si legge nell’ultimo tweet diffuso dalla pagina ufficiale del ministero della Difesa Ucraina. Un messaggio che arriva a due giorni dall’annuncio delle forze armate russe di voler ritirare le truppe dall’Isola dei Serpenti, territorio ucraino nel Mar Nero, appartenente all’oblast’ di Odessa. Nel video si assiste all’attacco armato di Kiev alle basi militari russe stanziate sull’isola. Le forze aeree e terrestri dispiegate dall’Ucraina stanno a poco a poco riconquistando il controllo del territorio. Snake Island è considerato un punto strategico sia da parte russa che Ucraina sin dall’inizio dell’invasione, perché la sua conquista avrebbe permesso ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022) «Continueremo la rimozione dell’occupazione russa dall’intero territorio ucraino». Così si legge nell’ultimo tweet diffuso dalla pagina ufficiale del ministero della Difesa. Un messaggio che arriva a due giorni dall’annuncioforze armate russe di voler ritirare le truppe dall’Isola dei Serpenti, territorio ucraino nel Mar Nero, appartenente all’oblast’ di Odessa. Nelsi assiste all’attacco armato dialle basi militari russe stanziate sull’isola. Le forze aeree e terrestri dispiegate dall’stanno a poco a poco riconquistando illlo del territorio.è considerato un punto strategico sia da parte russa chesin dall’inizio dell’invasione, perché la sua conquista avrebbe permesso ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Ucraina, ambasciatore a Berlino imbarazza Kiev: “Il nazionalista Bandera non collaborò coi nazisti e non c’entra co… - fattoquotidiano : Ucraina, Mosca continua a rubare il grano. L’ambasciatore di Kiev ad Ankara: “La Turchia sequestri cargo russo cari… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ursula von der Leyen in videocollegamento con il Parlamento di Kiev: 'La strada per l'Ue è lunga, ma sare… - __Behemoth : RT @andrea_zuddas: Cronologia della messa al bando dei partiti di sinistra/opposizione in Ucraina: -30/09/15 il tribunale amministrativo di… - simoventurini1 : RT @andrea_zuddas: Cronologia della messa al bando dei partiti di sinistra/opposizione in Ucraina: -30/09/15 il tribunale amministrativo di… -