Pallanuoto femminile | il Setterosa è quarto al Mondiale | cuore e rimpianto

Il Setterosa si fa rimontare dall'Olanda e perde la finale per il terzo posto al Mondiale di Pallanuoto femminile. Timido in avvio, volitivo e superiore per due tempi, si scioglie nel quarto. Nuota, sgomita e ci mette il cuore ma l'Olanda costruisce la sua medaglia di bronzo con pazienza e un pizzico di fortuna in più. Primi due tempi avanti con un doppio 2-1, lungo black out e il gol che non arriva più con la stessa facilità. E' comunque una squadra in costruzione che sta crescendo e torna tra le prime quattro al mondo dopo sette anni, dopo Kazan 2015 quando conquistava la medaglia di bronzo. Gli ultimi due precedenti a Mondiali ed Europei dicono 1-1. Il 24 luglio 2019 a Gwangju il Setterosa allora allenato da Conti vinceva 10-5 la semifinale per il quinto posto.

