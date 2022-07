Olympiacos | UFFICIALE | preso Vrsaljko

Pubblicità

ArenaSportiva1 : ?? UFFICIALE: Sime #Vrsaljko è un nuovo giocatore dell'#Olympiacos. - tcm24com : Ufficiale: Vrsaljko è un nuovo giocatore dei greci dell'Olympiacos #vrsaliko #olympiacos - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Šime #Vrsaljko è un nuovo giocatore dell’#Olympiacos! ?? Contratto fino al 2025 per il terzino destro… -

BOLOGNA - Charalampos Lykogiannis (28 anni) è il primo acquisto dell'estate da parte del Bologna . Terzino sinistro, ex Cagliari , Sturm Graz e, il calciatore greco arriva da svincolato, a parametro zero, dopo la scadenza del suo contratto con il club sardo. Questo l'annuncio del Bologna : "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ...... si legge nella notapubblicata dalla Salernitana sul proprio sito web. Dal 2017 a ... Nei giorni scorsi il nome di De Sanctis è stato valutato anche dai greci dell'L'Olympiacos ha annunciato di aver acquistato Šime Vrsaljko, terzino croato ex Inter e Sassuolo: accordo triennale per il giocatore ...Si tratta e se ne parla da settimane, ma solo oggi ha preso il via ufficialmente il calciomercato estivo. Tra parametri zero da scudetto e contratti scaduti, ...