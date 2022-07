LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: via alla Finale! Chiara Pellacani è ottava dopo la quarta rotazione (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PallaNUOTO) 19.50 La svedese Nilsson Garip ha concluso la sua Finale con 265.20. 19.49 La giapponese Enomoto chiude la sua gara con 281.05. 19.48 La svizzera Heimberg totalizza in questa Finale 301.95. 19.47 La britannica Reid chiude la sua gara con 292.90. 19.44 La cinese Cheng Yiwen con il suo quarto tuffo va in testa con il punteggio di 294.90. Chiara Pellacani purtroppo è ottava. 19.44 La cinese Chang Yani ha totalizzato 253.85. 19.43 E’ il momento di Chiara Pellacani che con il doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato ha totalizzato 234.60. Errore pesantissimo. 19.42 E’ il momento ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PNUOTO) 19.50 La svedese Nilsson Garip ha concluso la sua Finale con 265.20. 19.49 La giapponese Enomoto chiude la sua gara con 281.05. 19.48 La svizzera Heimberg totalizza in questa Finale 301.95. 19.47 La britannica Reid chiude la sua gara con 292.90. 19.44 La cinese Cheng Yiwen con il suo quarto tuffo va in testa con il punteggio di 294.90.purtroppo è. 19.44 La cinese Chang Yani ha totalizzato 253.85. 19.43 E’ il momento diche con il doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato ha totalizzato 234.60. Errore pesantissimo. 19.42 E’ il momento ...

