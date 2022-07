LIVE Giro d’Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: fuga con 40” di margine a 25km dal traguardo (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA tappa DEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia Donne 2022 13:30 Resta comunque buono il ritmo di Marketa Hajkova, Asia Zontone e Alice Palazzi, le possibilità di portare la fuga fino al traguardo sono però assai basse. 13:27 Inseguitrici a 40” e gruppo a 2’10”, la Trek-Segafredo sta spingendo in questa fase. 13:24 30 CHILOMETRI AL traguardo! 13:21 La Trek-Segafredo inizia a muoversi e lo svantaggio del plotone è immediatamente sceso sotto i minuti. 13:18 Giulia Marchesini, Giorgia Vettorello, Jennifer Acevedo Ducuara, Angela Oro, Alessia Vigilia, Gemma Sernissi, Lucia Gonzalez, Jennifer Ducuara e Katia ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDADEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALE13:30 Resta comunque buono il ritmo di Marketa Hajkova, Asia Zontone e Alice Palazzi, le possibilità di portare lafino alsono però assai basse. 13:27 Inseguitrici a 40” e gruppo a 2’10”, la Trek-Segafredo sta spingendo in questa fase. 13:24 30 CHILOMETRI AL! 13:21 La Trek-Segafredo inizia a muoversi e lo svantaggio del plotone è immediatamente sceso sotto i minuti. 13:18 Giulia Marchesini, Giorgia Vettorello, Jennifer Acevedo Ducuara, Angela Oro, Alessia Vigilia, Gemma Sernissi, Lucia Gonzalez, Jennifer Ducuara e Katia ...

