(Di sabato 2 luglio 2022)– Nuovo importante traffico in vista per ildi. Nelle scorse ore sono infatti partite dalla banchina 26 le prime 120negli impianti di, e dirette in Oriente (Cina, Giappone e Australia le principali destinazioni). La prestigiosa casa automobilistica si è resa disponibile a verificare la possibilità di sceglierecome hub portuale di riferimento, partendo con una spedizione di prova, in vista della conclusione definitiva dell’accordo. La trattativa è stata condotta dal presidente dell’agenzia Ant. Bellettieri& Co. Fabrizio Poggi, con il supdi Cilp come impresa portuale, mentre la compagnia armatoriale è la giapponese NYK Line. “Ci sono tutte le condizioni – commenta il ...

Pubblicità

Il Faro online

Nuovo importante traffico in vista per il porto di Civitavecchia. Ieri sono infatti partite dalla banchina 26 le prime 120negli impianti di Cassino, e dirette in Oriente (Cina, Giappone e Australia le principali destinazioni). La prestigiosa casa automobilistica si è resa disponibile a verificare la ...Ieri sono infatti partite dalla banchina 26 le prime 120negli impianti di Cassino, e dirette in Oriente (Cina, Giappone e Australia le principali destinazioni). La prestigiosa ... Le Maserati prodotte a Cassino partono per l'Oriente dal porto di Civitavecchia Le vetture superlusso destinate ai mercati asiatici e australiani in partenza dallo scalo Nuovo importante traffico in vista per il porto di Civitavecchia. Ieri sono infatti partite dalla banchina 26 ...CIVITAVECCHIA - Nuovo importante traffico in vista per il porto di Civitavecchia. Ieri sono infatti partite dalla banchina 26 le prime 120 Mase ...