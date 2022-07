Cingolani | «Stralciato il contributo di solidarietà a carico delle società del gas Mi aspetto un aumento dei prezzi»

(Di sabato 2 luglio 2022) Ildicon contratti di importazione di gas che circolava nelle bozze del dl Bollette è stato. Lo ha detto oggi il ministro della Transizione Ecologica Robertoa SkyTg24. Spiegando che «se gli operatori vedono che in Italia c’è anche una tassazione di un solo centesimo abbiamo difficoltà a riempire gli stoccaggi, perché per gli operatori sarebbe stato il segnale che aspettavano per dire ‘non diamo più gas all’Italia’. L’ho detto ai ministri».ha spiegato che per l’accumuloriserve di gas «siamo ancora al 60% degli stoccaggi, dobbiamo arrivare al 90% a novembre». E ancora: «Se arriviamo a fine anno al 90% di riempimento dobbiamo sapere che il prossimo ...

