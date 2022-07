Cassano si scatena | Allegri? Dopo il Villarreal lo avrei cacciato Gioca il calcio più osceno degli ultimi dieci anni

(Di sabato 2 luglio 2022) Nella puntata della Bobo TV Show, in diretta da Jesolo, Antonioha risposto senza peli sulla lingua sul possibile arrivo di Di Maria alla Juventus:“Se giochi come quest’anno, Di Maria non...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Cassano altro attacco alla #Juventus e #Allegri - Pall_Gonfiato : #Cassano altro attacco alla #Juventus e #Allegri -

Sportevai.it

ps sarebbe bastato il gol regolare contro lo Spezia e il rigore dato a Belotti per far finire il campionato con un paio di giornate di anticipo..' C'è chi scrive: 'Calhanoglu più montato di, ...stavolta usa anche un paragone per attaccare Allegri non tanto sul pianto professionale quanto proprio sotto il profilo umano. Le sue parole hanno scatenato il caso sui social con tanti ... Cassano, il nuovo attacco ad Allegri scatena il caos | Social Antonio Cassano ha reso pubblica la sua chat con Cristiano Ronaldo, i messaggi sono incredibili: botta e risposta davvero epico.