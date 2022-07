Wimbledon 2022, Sonego passa al terzo turno: sconfitto Gaston (Di venerdì 1 luglio 2022) Il torneo su erba più importante del mondo tennistico, terzo Slam dell’anno, continua ad imperversare sulle cronache sportive internazionali calamitando la massima attenzione. Wimbledon 2022 ha accolto Lorenzo Sonego al terzo turno del tabellone dopo l’ultima vittoria contro Hugo Gaston. Il piemontese è riuscito a raggiungere il collega e connazionale Janiik Sinner: sono loro la speranza della racchetta nostrana in vista dei prossimi incontri anglosassoni. Adesso per l’italiano ci sarà la sfida dei sogni contro una delle leggende viventi di questo sport: lo attende, infatti, Rafa Nadal. Wimbledon 2022, Lorenzo Sonego si regala Rafa Nadal Lorenzo Sonego approda al terzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Il torneo su erba più importante del mondo tennistico,Slam dell’anno, continua ad imperversare sulle cronache sportive internazionali calamitando la massima attenzione.ha accolto Lorenzoaldel tabellone dopo l’ultima vittoria contro Hugo. Il piemontese è riuscito a raggiungere il collega e connazionale Janiik Sinner: sono loro la speranza della racchetta nostrana in vista dei prossimi incontri anglosassoni. Adesso per l’italiano ci sarà la sfida dei sogni contro una delle leggende viventi di questo sport: lo attende, infatti, Rafa Nadal., Lorenzosi regala Rafa Nadal Lorenzoapproda al...

