Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2022 ore 15 | 30

Viabilità DEL 1 LUGLIO 2022 ORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ANCORA INCOLONNAMENTI PER 2 KM PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO L'A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE, TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN ENTRATA VERSO IL CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA STESSA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SALARIA SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE, IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA PROVINCIALE 40 STRADA SABOTINO CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA STRADA DEL PANTANELLO PER TRAFFICO, CODE SULLA VIA PONTINA ALL'ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE

Per la fiera di Sant'Antonino 293 bancarelle, a disposizione le navette gratuite ... si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità ordinaria. Dalle ore 17 di domenica 3 sino ... da via Genova, svolterà a destra in via IV Novembre, da qui in viale Patrioti e piazzale Roma verso ... La secca del Tevere rende visibili le rovine del ponte neroniano Noto anche come Ponte Trionfale o Vaticano, il ponte consentiva all'antica via Trionfale, asse della viabilità del Vaticano in epoca romana, di attraversare il Tevere. A Roma non piove da settimane