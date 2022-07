Ucraina: Usa bloccano fondo per oltre 1 miliardo di dollari dell'oligarca russo Kerimov (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver bloccato un trust del valore di oltre un miliardo di dollari legato all'oligarca russo Suleiman Kerimov. In un comunicato stampa, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che Kerimov gestiva segretamente l'Heritage Trust, incanalando denaro negli Stati Uniti attraverso società di comodo e fondazioni in Europa. La dichiarazione è arrivata settimane dopo che le Fiji hanno consegnato agli Stati Uniti un superyacht legato a Kerimov. Il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen ha promesso che Washington continuerà a utilizzare "una gamma completa di strumenti per contrastare coloro che cercano di eludere le sanzioni e nascondere guadagni illeciti". Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver bloccato un trust del valore diundilegato all'Suleiman. In un comunicato stampa, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato chegestiva segretamente l'Heritage Trust, incanalando denaro negli Stati Uniti attraverso società di comodo e fondazioni in Europa. La dichiarazione è arrivata settimane dopo che le Fiji hanno consegnato agli Stati Uniti un superyacht legato a. Il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen ha promesso che Washington continuerà a utilizzare "una gamma completa di strumenti per contrastare coloro che cercano di eludere le sanzioni e nascondere guadagni illeciti".

