Sapete chi è questa donna? Lista di proscrizione Pd, il caso esplode in casa di Lucia Annunziata (Di venerdì 1 luglio 2022) È una faccenda sinistra, con tanto di tiri mancini. Lo scontro tra politicanti rossi e loro teste pensanti, col pretesto della diversa posizione sulla guerra in Ucraina, cela la delegittimazione da parte del Pd della propria classe intellettuale. Uno psicodramma che si consuma nella forma di una decapitazione, visto che a finire sotto la scure, o meglio sotto la ghigliottina, sono appunto le teste della sinistra. L'ultimo capitolo di questo attacco all'intellighenzia si è consumato due giorni fa allorché il Pd ha presentato alla Camera una nuova Lista di proscrizione, «un pasticciato rapporto» lo definisce Il Fatto quotidiano, contro gli intellò tacciabili di simpatie putiniane. La novità, rispetto ad altri cataloghi di "nemici dell'Occidente", è che nell'elenco dem figurano tra i reprobi soprattutto prof, scrittori e giornalisti di sinistra, ...

