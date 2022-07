Roma, ufficiale il portiere Svilar: “Incredibile poter lavorare con Mourinho” (Di venerdì 1 luglio 2022) La Roma ha comunicato di aver acquistato ufficialmente Mile Svilar, portiere di ventidue anni di nazionalità serba in arrivo dal Benfica: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Mile Svilar. Il 22enne arriva in giallorosso dopo l’esperienza al Benfica e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027”. Emozionato il giovane estremo difensore: “Sono entusiasta di essere qui e non vedo l’ora di iniziare. Quando ho saputo dell’interesse della Roma mi sono esaltato. poter lavorare con un tecnico come Josè Mourinho è Incredibile e sono pronto a fare tutto quello che posso per aiutare la squadra”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Laha comunicato di aver acquistato ufficialmente Miledi ventidue anni di nazionalità serba in arrivo dal Benfica: “L’ASè lieta di annunciare l’ingaggio di Mile. Il 22enne arriva in giallorosso dopo l’esperienza al Benfica e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027”. Emozionato il giovane estremo difensore: “Sono entusiasta di essere qui e non vedo l’ora di iniziare. Quando ho saputo dell’interesse dellami sono esaltato.con un tecnico come Josèe sono pronto a fare tutto quello che posso per aiutare la squadra”. SportFace.

