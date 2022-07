'Rabiot nel mirino del Liverpool, la Juve chiede Firmino' (Di venerdì 1 luglio 2022) Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juve e provare una nuova esperienza, in Premier League. Come riporta The Indipendent, il calciatore francese dei bianconeri è finito nel mirino dell'allenatore del ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 1 luglio 2022) Adrienpotrebbe lasciare lae provare una nuova esperienza, in Premier League. Come riporta The Indipendent, il calciatore francese dei bianconeri è finito neldell'allenatore del ...

Pubblicità

sportli26181512 : 'Rabiot nel mirino del Liverpool, la Juve chiede Firmino': Secondo The Indipendent, i Reds di Klopp sono pronti all… - RobertoSardo1 : #deLigt vicinissimo al Chelsea #Icardi favorito come 9 di scorta #Akanji il più facile da prendere #Rugani sondag… - ZonaBianconeri : RT @GabryOnc: La #Juventus punta a rinforzarsi al centrocampo, nel mirino c'è il centrocampista del #PSG Leandro #Paredes e per prenderlo l… - GabryOnc : La #Juventus punta a rinforzarsi al centrocampo, nel mirino c'è il centrocampista del #PSG Leandro #Paredes e per p… - giusyoni : @Frankjuve2 @pierpierj Ho capito ?? ma la lealtà dovrebbe valere sempre per me nel pubblico e nel privato. Eh che cr… -