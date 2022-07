Paky | Rhove | Shiva | mai più senza borsello

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 1 luglio 2022) Trent’anni dopo la canzone di Elio e Le Storie Tese, che li citavano con ironica poetica dentro un album che fece la storia della nu-prog italiana, di Uomini colse ne vedono in giro di nuovo parecchi. Logati, lussuosi, grafici, i borselli a tracolla da uomo, già da qualche stagione, elemento chiave dei look di rapper e trapper contemporanei, talenti giovanissimi emersi dalla periferia e dalla provincia a suon di barre secche e flow sincopati che tra frammenti virali, collaborazioni e live si stanno mangiando la scena musicale italiana di oggi, megafono prediletto dello splendore e del disagio dei GenZ. La notte del 28 giugno in Piazza Duomo, sul palco di LoveMi, il concerto benefico di Fedez e J-Ax in favore di Together To Go, onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, nuove star come ...