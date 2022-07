Nuoto | Giochi del Mediterraneo 2022 | Sara Franceschi oro nei 400 misti | Rivolta e Mora d’argento 4×200 sl squalificata

(Di venerdì 1 luglio 2022) E’ calato il sipario sulla prima giornata di gare delneidela Orano (Algeria). Sette le Finali in programma e il bilancio in casa Italia è stato di un oro e due argenti. Un bilancio più magro del previsto e con un po’ d’amarezza. L’unico successo tra le fila azzurra l’ha ottenutache nei 400si è imposta con il crono di 4:40.86 di appena 11 centesimi sulla turca Deniz Ertan. Ben più ampio il distacco della spagnola Alba Ruiz Vazquez (+4.17). Secondo posto per Matteonei 50 delfino in 23.59, preceduto dal portoghese Diogo De Matos Ribeiro (23.38, record dei campionati), terzo il greco Kristian Gkolomeev (23.61). L’altro argento è stato ottenuto da Lorenzonei 100 dorso in 54.50 alle spalle ...

Pubblicità

OA_Sport : #NUOTO Sara Franceschi oro nei 400 misti, Rivolta e Mora d’argento. 4×200 sl squalificata - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: trionfano Serra e Sartori! un argento e un bronzo dal nuoto -… - sportface2016 : Giochi del Mediterraneo 2022, nuoto: doppio #argento Italia, #Rivolta nei 50 farfalla e #Mora nei 100 dorso - zazoomblog : Giochi Mediterraneo: nuoto Rivolta argento nei 50 farfalla - #Giochi #Mediterraneo: #nuoto #Rivolta - sportface2016 : #JMORAN2022, nuoto: Sara #Franceschi vince la medaglia d'oro nei 400m misti -

È arrivata l'ora del debutto per Loris Bianchi, Giacomo Casadei e Alessandro Rebosio aidel Mediterraneo . In mattinata è toccato a Rebosio e Casadei rompere il ghiaccio. Bianchi e Casadei sono reduci, insieme ad Arianna Valloni, dall'esperienza ai Campionati del Mondo FINA a ...Anche per i nuotatori della delegazione biancazzurra impegnata aidel Mediterraneo è arrivato il giorno dell'esordio. Questa mattina a scendere in vasca sono ... Le gare delproseguiranno, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.12 Si chiude qui la DIRETTA LIVE di questa prima giornata dei Giochi del Mediterraneo, che si è chiusa amaramente per gli azzurri con la squalifica nella 4 ...Due ori e due argenti per l'Italnuoto nella prima giornata dei Giochi del Mediterraneo in svoglimento ad Orano, in Algeria, fino al 5 luglio. Nei 400 misti si impone Sara Franceschi. La 23enne di Livo ...