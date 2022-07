Nazionale femminile, pareggio positivo in amichevole con la Spagna in vista degli Europei (Di venerdì 1 luglio 2022) La Nazionale femminile di calcio realizza una prestazione convincente nella prestigiosa amichevole contro la Spagna, ultimo appuntamento prima dell’inizio degli Europei, che prenderanno il via il prossimo 6 luglio. Le ragazze di Milena Bertolini soffrono il possesso palla delle iberiche, come era ampiamente prevedibile, ma riescono a tenere sempre alta l’attenzione, provando poi a ripartire in contropiede: termina 1-1 tra la soddisfazione generale delle Azzurre. Il primo tempo si chiude senza grosse occasioni per le iberiche, che vanno vicine al gol soprattutto con il tiro a giro, deviato, di Caldentey, che esce di poco. In avvio di ripresa, arriva il vantaggio dell’Italia al primo corner della partita: batte Cernoia, Bergamaschi va a segno con un piattone al volo. La risposta ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Ladi calcio realizza una prestazione convincente nella prestigiosacontro la, ultimo appuntamento prima dell’inizio, che prenderanno il via il prossimo 6 luglio. Le ragazze di Milena Bertolini soffrono il possesso palla delle iberiche, come era ampiamente prevedibile, ma riescono a tenere sempre alta l’attenzione, provando poi a ripartire in contropiede: termina 1-1 tra la soddisfazione generale delle Azzurre. Il primo tempo si chiude senza grosse occasioni per le iberiche, che vanno vicine al gol soprattutto con il tiro a giro, deviato, di Caldentey, che esce di poco. In avvio di ripresa, arriva il vantaggio dell’Italia al primo corner della partita: batte Cernoia, Bergamaschi va a segno con un piattone al volo. La risposta ...

