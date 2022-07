(Di venerdì 1 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un grossoneiad, al confine con Lainate minaccia la zona industriale. Due incendi in un giorno, probabilmente per autocombustione dovuta all’eccessiva calura, a distanza di pochi chilometri nel Saronnese. Dopo il gravedi Gerenzano, dove sono morti degli animali investiti dalle fiamme, è stato il turno di: oggi 1 ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolonei, ai ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio sterpaglia coinvolge rimessaggio camper sull’Aurelia nei pressi del GRA. Squadre #vigilidelfuoco… - rtl1025 : ?? Un mega #incendio è divampato a #Roma nei pressi di un campo nomadi sull'Aurelia. Al momento non si segnalano fe… - ParliamoDiNews : Incendio nei campi a Origgio, a rischio i capannoni industriali | VIDEO - #Campi #incendio #Origgio #1luglio - vincenzo5grana : Abbiamo tutti nel petto un violino di cui abbiamo perduto l’archetto per poterlo suonare. Alcuni lo ritrovano nei l… - ilNotiziarioInd : Incendio nei campi a Origgio, a rischio i capannoni industriali – IL VIDEO -

Pubblicità Continuano le operazioni di spegnimento dell'divampato nel pomeriggio di ieripressi di Vergato, in località Carbona. Si tratta undal perimetro abbastanza vasto, da una prima stima si calcola che siano interessati circa 50 ......hanno denunciato un 30enne gravemente indiziato di essere l'autore di quattro principi di...giorni scorsi la mappa del fuoco nella Capitale comprende anche la zona Nord Est, con il rogo ...BOLOGNA (ITALPRESS) - Continuano le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri nei pressi di Vergato (Bo), in località Carbo ...Le fiamme che sono divampate facilmente a causa della siccità tra le vie Saronnino e per Lainate, stanno divorando le aree verdi ai lati delle strade: sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale ...