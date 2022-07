I Rotary Club a Manfredi | Le nostre proposte per Napoli Il sindaco | Abbiamo bisogno delle vostre idee | collaborazione da strutturare

Sevenpress : Stella Maris, inaugurato il nuovo laboratorio acustico-vocale grazie al Service del Rotary Club Pisa - DAELiguria : Dal Rotary Club Conegliano un nuovo defibrillatore per un percorso di cardioprotezione in città - v_senigallia : Giovanni Consalvo Traina è il nuovo presidente del Rotary club Senigallia - RednewsGargano : Rotary Club Lucera, cambio del Martelletto - venti4ore : Rotary Club di Lucca, Gualtiero Pachetti è il nuovo presidente -

IlGiunco.net

... che hanno presentato alla massima autorità cittadina il volume " Ial servizio di Napoli ", contenente le proposte frutto di un lavoro di collazione di tutte le iniziative con forte ...... presidente Cooperativa Serapia, Nunzio Ravazza,Martina Franca e Carlo Dilonardo, assessore Assessorato alla Creatività del Comune di Martina Franca. Alle 21.30 la chiusura della tappa ... 40 nuove piante davanti all’ospedale: ecco la donazione del Rotary club National Doctors' Day was observed widely in the State acknowledging the umpteen contributions of doctors who have been serving humanity selflessly with dedication.AMMSAIn observance of National ...At Monday's meeting of the Rochelle Rotary Club, Rotary District Governor David Bills was in attendance and presented two awards.