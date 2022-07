Federica Nargi | lato B in mostra al tramonto

(Di venerdì 1 luglio 2022)B inal: l’ex-velina lascia senza fiato col suo corpo con uno sfondo sorprendente. L’estate entra nel vivo anche per, che quanto a bellezza non ha di certo nulla da invidiare a tutte le altre vip; l’ex-velina è ormai da tempo tra le più amate. Laincanta ancora: incantevole al(foto: Instagram).Dopo la partecipazione a Tale e Quale Show nelle vesti di concorrente, laè in attesa di un nuovo progetto televisivo, mentre dopo anni di vita nella Capitale si è trasferita con la famiglia a Milano; attivissima sui social, la showgirl si sta godendo dei momenti di relax, non mancando di ...

redazionerumors : Con un bikini intero rosso la showgirl ha incantato le spiagge di Formentera, sfoggiando il suo fisico da urlo e an… - redazionerumors : Con un bikini intero rosso la showgirl ha incantato le spiagge di Formentera, sfoggiando il suo fisico da urlo e an… - EresMar_ : Stamattina ho solo un pensiero in testa: vorrei abbronzarmi con la stessa velocità di Alessandro Matri e Federica Nargi. - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Federica Nargi ??????????????? - AndreaMini46 : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Federica Nargi ??????????????? -

Corriere dello Sport

Pubblicato il 29 Giugno, 2022colpisce ancora. Su Instagram l'ex velina ha pubblicato degli scatti in cui appare più sexy che mai. E i suoi follower stanno sommergendola di complimenti, adulazioni. Instagram, il ...All'evento, moderato daTortora, specialista per l'Innovazione Direzione Regionale ... presidente del Distretto Aerospaziale della Campania; Giuseppe Mario, direttore regionale Campania, ... Matri e Federica Nargi traslocano: "Roma ci mancherà tanto" Federica Nargi a Formentera ha sfoggiato un look balneare mini-me con le figlie Sofia e Beatrice: “Solo il costume, per tutto il resto uguali ...Eleonora Boi si è mostrata sui social in tutta la sua bellezza con un vestito che copre pochissimo le sue forme. Ecco la foto apparsa sui suoi profili.