CdS – Roma, la strategia di Mourinho per l'estate: dal ritiro alle amichevoli (Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 14:45:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell'ultima notizia riportata dal Corriere: Roma – La nuova stagione è ormai alle porte, ancora quattro giorni e poi tutta la squadra si radunerà a Trigoria per cominciare la preparazione sotto gli ordini di José Mourinho. Nelle prossime ore i giocatori e il tecnico portoghese rientreranno nella capitale dopo diverse settimane di vacanza, non i calciatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali e che beneficeranno di qualche altro giorno di riposo. Eccezion fatta per Pellegrini che, da capitano, ha deciso di dare l'esempio tagliandosi le ferie per essere a disposizione dello Special One. Al Fulvio Bernardini è tutto pronto per il raduno: lunedì 4 i giocatori e lo staff sosterranno le visite mediche di idoneità sportiva per avere il via libera per gli ...

