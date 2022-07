Casale e Ostigard attendono un segnale dal Napoli (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Napoli sta cercando un quarto difensore centrale da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. La ricerca in un primo momento si è orientata principalmente su Leo Ostigard, difensore norvegese di proprietà del Brighton. Ma Giuntoli negli ultimi giorni ha visto anche la possibilità di piazzare il colpo Nicolò Casale dal Verona. Il difensore italiano è uno dei preferito del direttore sportivo del Napoli che sta seguendo la situazione con estrema attenzione. Il Napoli non ha una grande fretta, anche perché se non va via Koulibaly e con Rrahmani e Juan Jesus, si può anche cominciare a giocare e poi risolvere il problema. Ostigard o Casale: la scelta del Napoli Un quarto difensore va comunque preso, nonostante in rosa ci sia uno come Di Lorenzo che può ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 1 luglio 2022) Ilsta cercando un quarto difensore centrale da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. La ricerca in un primo momento si è orientata principalmente su Leo, difensore norvegese di proprietà del Brighton. Ma Giuntoli negli ultimi giorni ha visto anche la possibilità di piazzare il colpo Nicolòdal Verona. Il difensore italiano è uno dei preferito del direttore sportivo delche sta seguendo la situazione con estrema attenzione. Ilnon ha una grande fretta, anche perché se non va via Koulibaly e con Rrahmani e Juan Jesus, si può anche cominciare a giocare e poi risolvere il problema.: la scelta delUn quarto difensore va comunque preso, nonostante in rosa ci sia uno come Di Lorenzo che può ...

