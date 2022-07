Ble Juvecaserta Academy confermato Nikola Markus (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Nikola Markus sarà anche nella prossima stagione un giocatore della Ble Juvecaserta Academy. Il club bianconero ha, infatti, rinnovato l’accordo di collaborazione con l’ala forte montenegrina di 200 cm di formazione italiana. Nato a Podgorica il 25 agosto 1996 è venuto in Italia a 14 anni ed è cresciuto agonisticamente nella Nuova Alius San Severo. Nel 2014/15 l’esordio in serie C con il Loano. L’anno successivo ha firmato con il Derthona Basket con cui ha disputato il campionato under18 ed una gara in serie A2. Nel 2016/17 si è trasferito a Scauri in serie B con cui ha disputato 20 gare (7,7 punti di media con il 65% da 2, il 33% da 3 e l’83% ai liberi oltre a 4,1 rimbalzi). La stagione successiva lo ha visto impegnato sempre nel campionato di B, ma con la maglia del Cerignola. Nel ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –sarà anche nella prossima stagione un giocatore della Ble. Il club bianconero ha, infatti, rinnovato l’accordo di collaborazione con l’ala forte montenegrina di 200 cm di formazione italiana. Nato a Podgorica il 25 agosto 1996 è venuto in Italia a 14 anni ed è cresciuto agonisticamente nella Nuova Alius San Severo. Nel 2014/15 l’esordio in serie C con il Loano. L’anno successivo ha firmato con il Derthona Basket con cui ha disputato il campionato under18 ed una gara in serie A2. Nel 2016/17 si è trasferito a Scauri in serie B con cui ha disputato 20 gare (7,7 punti di media con il 65% da 2, il 33% da 3 e l’83% ai liberi oltre a 4,1 rimbalzi). La stagione successiva lo ha visto impegnato sempre nel campionato di B, ma con la maglia del Cerignola. Nel ...

Pubblicità

infoitsport : Nikola Markus, per lui una nuova stagione nella Ble Juvecaserta Academy - casertafocus : BASKET - Domenico Posillipo non è più l'allenatore delle giovanili della Ble Juvecaserta Academy… - casertafocus : BASKET - Cala il sipario sulla stagione agonistica delle squadre giovanili della Ble Juvecaserta Academy… - AppiaPolis : New post (L'ADDIO DELLA BLE JUVECASERTA AL COACH MIMMO POSOLLIPO) has been published on AppiaPolis - News in Tempo… - infoitsport : Coach Domenico Posillipo lascia la Ble Juvecaserta Academy. I saluti affettuosi della società -