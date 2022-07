Bernie Ecclestone, l’ex patron difende l’amico Putin: “Pronto a farmi colpire da un proiettile per lui”. La F1 prende le distanze (Di venerdì 1 luglio 2022) Bernie Ecclestone non tradisce la sua amicizia con Vladimir Putin. Così, in un’intervista concessa a Good Morning Britain, il popolare talk show mattutino di Itv, l’ex patron dell’automobilismo ha definito il presidente russo “una persona di prima classe”. Una dichiarazione in totale disaccordo rispetto al contesto mediatico del suo Paese, il Regno Unito. Al contempo si è detto Pronto a “prendere un proiettile” per l’amico, se fosse necessario. La sintonia tra i due è cresciuta nel tempo sino a indurre l’inglese a incoronare Putin come il leader che avrebbe dovuto “guidare i destini dell’Europa”. A 91 anni, il ricchissimo ex pilota ed ex patron della Formula 1, ha ammesso che Putin, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022)non tradisce la sua amicizia con Vladimir. Così, in un’intervista concessa a Good Morning Britain, il popolare talk show mattutino di Itv,dell’automobilismo ha definito il presidente russo “una persona di prima classe”. Una dichiarazione in totale disaccordo rispetto al contesto mediatico del suo Paese, il Regno Unito. Al contempo si è dettoa “re un” per, se fosse necessario. La sintonia tra i due è cresciuta nel tempo sino a indurre l’inglese a incoronarecome il leader che avrebbe dovuto “guidare i destini dell’Europa”. A 91 anni, il ricchissimo ex pilota ed exdella Formula 1, ha ammesso che, ...

Pubblicità

AZambo69 : RT @HBritaly: Il capo #Formula1 Bernie Ecclestone: 'Prenderei una pallottola per Vladimir Putin, è una persona di prima classe' ??Panico in… - fattoquotidiano : Bernie Ecclestone, l’ex patron difende l’amico Putin: “Pronto a farmi colpire da un proiettile per lui”. La F1 pren… - DeniseScandaria : RT @HBritaly: Il capo #Formula1 Bernie Ecclestone: 'Prenderei una pallottola per Vladimir Putin, è una persona di prima classe' ??Panico in… - eowyn962010 : RT @HBritaly: Il capo #Formula1 Bernie Ecclestone: 'Prenderei una pallottola per Vladimir Putin, è una persona di prima classe' ??Panico in… - russopino65 : RT @HBritaly: Il capo #Formula1 Bernie Ecclestone: 'Prenderei una pallottola per Vladimir Putin, è una persona di prima classe' ??Panico in… -