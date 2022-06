Zerbin Napoli, parla l’agente: «Rinnovo? Non è vero nulla!» (Di giovedì 30 giugno 2022) l’agente del giovane esterno del Napoli Zerbin ha parlato delle voci su un ipotetico Rinnovo di contratto del suo assistito con gli azzurri Furio Valcareggi, agente tra gli altri di Alessio Zerbin, ha parlato delle voci sul Rinnovo di contratto del suo assistito con il Napoli. Rinnovo – «Se c’è un accordo contrattuale tra Napoli e Zerbin per un contratto triennale a cifre già stabilite? Lo leggo su Tuttosport, ma devo dire che non è vero niente! Mi meraviglio di questa testata che scrive cose assolutamente non vere. Giuntoli ci chiamerà, spero che succeda a Dimaro. Certo, vi dico che il ragazzo vuole il Napoli. E come potrebbe non desiderarlo? ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022)del giovane esterno delhato delle voci su un ipoteticodi contratto del suo assistito con gli azzurri Furio Valcareggi, agente tra gli altri di Alessio, hato delle voci suldi contratto del suo assistito con il– «Se c’è un accordo contrattuale traper un contratto triennale a cifre già stabilite? Lo leggo su Tuttosport, ma devo dire che non èniente! Mi meraviglio di questa testata che scrive cose assolutamente non vere. Giuntoli ci chiamerà, spero che succeda a Dimaro. Certo, vi dico che il ragazzo vuole il. E come potrebbe non desiderarlo? ...

Pubblicità

Naples___ : @Belluccismo Per me in rosa al #Napoli 1°Meret 12°Contini 22°Idasiak Senza tesserare portieri avendoli già sotto… - Naples___ : Dopo #Olivera e #Kvaratskhelia se escono #Politano #Ounas #Demme e #Petagna i vari #Delofeu #Barak #Sirigu/… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdM – Napoli, da Ambrosino a Zerbin: ecco i giovani che saranno valutat… - infoitsport : ZERBIN - L'agente: 'Accordo trovato con il Napoli? Dobbiamo ancora incontrare Giuntoli' - MondoNapoli : Tuttosport - Il Napoli vuole trattenere Gaetano e Zerbin - -