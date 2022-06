Wimbledon, Sonego batte Gaston in 3 set: ora Nadal al 3° turno? (Di giovedì 30 giugno 2022) Come Jannik Sinner mercoledì, anche Lorenzo Sonego accede al 3° turno di Wimbledon. Il piemontese supera nettamente il francese Hugo Gaston in 3 set (7-6 6-4 6-4) ed ora se la vedrà con il vincente tra Nadal o Berankis (2° match sul campo Centrale). Ottima prova da parte del tennista italiano che replica il successo ottenuto contro l’insidioso Kudla e così riesce a raggiungere per la seconda volta consecutiva almeno il 3° turno ai Championships. Gaston spazzato via Sicuramente Hugo Gaston era meno insidioso di Denis Kudla ma Lorenzo Sonego entra in campo concentrato fin dal primo punto e concede il minimo sindacale al suo avversario nel corso del match. Il 1° set è molto lottato ma è il francese a subire di più ... Leggi su zon (Di giovedì 30 giugno 2022) Come Jannik Sinner mercoledì, anche Lorenzoaccede al 3°di. Il piemontese supera nettamente il francese Hugoin 3 set (7-6 6-4 6-4) ed ora se la vedrà con il vincente trao Berankis (2° match sul campo Centrale). Ottima prova da parte del tennista italiano che replica il successo ottenuto contro l’insidioso Kudla e così riesce a raggiungere per la seconda volta consecutiva almeno il 3°ai Championships.spazzato via Sicuramente Hugoera meno insidioso di Denis Kudla ma Lorenzoentra in campo concentrato fin dal primo punto e concede il minimo sindacale al suo avversario nel corso del match. Il 1° set è molto lottato ma è il francese a subire di più ...

