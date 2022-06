Wimbledon 2022 | Nadal supera il lituano Berankis ed ora affronterà Sonego

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 giugno 2022) Sarà Rafaelil prossimo avversario di Lorenzo. Lo spagnolo si è qualificato per il terzo turno di, dopo aver sconfitto in quattro set ilRicardas, numero 106 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 4-6 6-3 dopo tre ore di gioco, con il match che ha subito una lunga pausa per l’interruzione per la pioggia. Un altro set concesso dadopo quello nel primo turno contro l’argentino Cerundolo. Lo spagnolo ha mostrato di avere ancora qualche problema, sbagliando davvero molto nei primi tre set.ha commesso in totale 39 errori non forzati, chiudendo con 34 vincenti. Avvio di match equilibrato con i due tennisti che tengono abbastanza comodamente i propri turni di servizio.ha ...