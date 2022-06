West Ham, colpo grosso in attacco: trattative avanzate col Villarreal per Danjuma (Di giovedì 30 giugno 2022) Il West Ham sogna il colpo grosso in attacco e sarebbe in trattativa con il Villarreal per Danjuma Il West Ham è molto attivo sul fronte calciomercato in Premier League. Dopo l’acquisto del difensore Aguerd dal Rennes, il riscatto dal PSG di Areola, gli Hammers starebbero lavorando al grande colpo in attacco. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club londinese avrebbe messo nel mirino Danjuma del Villarreal e sarebbe in trattativa con il club spagnolo per una cifra intorno ai 45 milioni di euro. I gialli di Spagna avrebbero già individuato in Sadiq il sostituto del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) IlHam sogna iline sarebbe in trattativa con ilperIlHam è molto attivo sul fronte calciomercato in Premier League. Dopo l’acquisto del difensore Aguerd dal Rennes, il riscatto dal PSG di Areola, gli Hammers starebbero lavorando al grandein. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club londinese avrebbe messo nel mirinodele sarebbe in trattativa con il club spagnolo per una cifra intorno ai 45 milioni di euro. I gialli di Spagna avrebbero già individuato in Sadiq il sostituto del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

