Traffico Roma del 30-06-2022 ore 11 | 30

(Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio Massimo veschirallentato al momento sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Casilina e Appia rallentamenti anche via di Castel di Leva all’altezza di via del Casale Radicelli In entrambe le direzioni qui Sono in corso i lavori di asfaltatura si transita poi rilento in via di Torre Spaccata direzione tu in centro troviamo cose sul lungotevere tre punti Mazzini e il ponte Principe Amedeo Savoia Aosta in direzione Corso di Francia brevi code anche sul tratto Urbano della A24 in direzione della tangenziale est a partire da Portonaccio fino alle 13 per una manifestazione sono possibili chiusure alin via Molise altra manifestazione è prevista nel pomeriggio in Piazza Santi Apostoli dalle 15 alle 18 dei ...