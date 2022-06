Questo non è un soldato ucraino detenuto a Donetsk, la foto è del 2005 (Di giovedì 30 giugno 2022) Il 29 giugno 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un uomo a torso nudo, con dei simboli nazisti tatuati sul corpo, mentre viene visitato da un uomo in divisa. L’immagine è accompagnata da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «PARTIGIANO DELLA RESISTENZA UCRAINA… Donetsk. Visita medica di un detenuto. Dai tatuaggi si evince chiaramente la sua estrazione ‘kantiana’». ??Il riferimento è a quanto dichiarato dal presidente russo Vladimir Putin nel lanciare l’invasione militare dell’Ucraina, in cui ha giustificato l’attacco con l’esigenza di «demilitarizzare e denazificare l’Ucraina». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto è reale, ma non è stato scattata a giugno 2022 e non mostra un soldato ... Leggi su facta.news (Di giovedì 30 giugno 2022) Il 29 giugno 2022 su Facebook è stata pubblicata unache mostra un uomo a torso nudo, con dei simboli nazisti tatuati sul corpo, mentre viene visitato da un uomo in divisa. L’immagine è accompagnata dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «PARTIGIANO DELLA RESISTENZA UCRAINA…. Visita medica di un. Dai tatuaggi si evince chiaramente la sua estrazione ‘kantiana’». ??Il riferimento è a quanto dichiarato dal presidente russo Vladimir Putin nel lanciare l’invasione militare dell’Ucraina, in cui ha giustificato l’attacco con l’esigenza di «demilitarizzare e denazificare l’Ucraina». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Laè reale, ma non è stato scattata a giugno 2022 e non mostra un...

