Putin dice no alle truppe Nato in Svezia e Finlandia (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo aver fatto i conti ed in qualche modo accettato la possibilità di ingresso di Svezia e Finlandia in Nato, Putin torna a dire no alle truppe dell’alleanza nei due Paesi nordici. La giustificazione dietro questa nuova decisione dittatoriale sarebbe quella di ostacolare le “ambizioni imperialistiche” della Nato. Per questa ragione Putin risponde negativamente alla valutazione della decisione di distribuire truppe atlantiche nel territorio di Svezia e Finlandia. “Nessun problema per Finlandia e Svezia nella Nato, ma se verranno dispiegate truppe la Russia farà lo stesso nei territori vicini”. Le nuove minacce ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo aver fatto i conti ed in qualche modo accettato la possibilità di ingresso diintorna a dire nodell’anza nei due Paesi nordici. La giustificazione dietro questa nuova decisione dittatoriale sarebbe quella di ostacolare le “ambizioni imperialistiche” della. Per questa ragionerisponde negativamente alla valutazione della decisione di distribuireatlantiche nel territorio di. “Nessun problema pernella, ma se verranno dispiegatela Russia farà lo stesso nei territori vicini”. Le nuove minacce ...

Pubblicità

elio_vito : Ogni giorno in TV e sui social si diffondono fake news (è colpa della NATO, dei nazisti ucraini, delle sanzioni...)… - vladiluxuria : #BorisJohnson dice che se #Putin fosse donna non ci sarebbe una guerra “machista”. Peccato che proprio la Thatcher… - GiovaQuez : E allora la Turchia? E allora Israele? E allora l'Arabia Saudita? 'Putin dice cose vere, l'Europa è totalmente appi… - angelopiga : 'garantire la sicurezza di Svezia e Finlandia' dice Draghi e la NATO. Al costo di un ricatto di Erdogan, che può ma… - vivailclero : @Doxaliber Letto. Praticamente per non finire nell'elenco devi imparare tutti i discorsi di Putin e dire il contrar… -