Non funzionano le storie Instagram neanche il 30 giugno, problemi schermata Home vuota (Di giovedì 30 giugno 2022) Non può passare per nulla sottobanco il fatto che non funzionano le storie Instagram neanche oggi 30 giugno. I primi problemi per il caricamento delle stories e pure altri bug sono stati commentati anche nella giornata di ieri. A distanza di 24 ore, ben poche cose sono cambiate e c’è da dire che il disservizio è ora ancora diffuso tra un numero considerevole di utenti, in particolar modo in possesso di un iPhone. Perché non funzionano le storie Instagram per il secondo giorno consecutivo? Avendo verificato che la maggior parte di testimonianze di anomalie riguardano gli iPhone, è stato logico accertarsi che un nuovo aggiornamento per dispositivi iOS è stato rilasciato lo scorso 27 giugno. I ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Non può passare per nulla sottobanco il fatto che nonleoggi 30. I primiper il caricamento delles e pure altri bug sono stati commentati anche nella giornata di ieri. A distanza di 24 ore, ben poche cose sono cambiate e c’è da dire che il disservizio è ora ancora diffuso tra un numero considerevole di utenti, in particolar modo in possesso di un iPhone. Perché nonleper il secondo giorno consecutivo? Avendo verificato che la maggior parte di testimonianze di anomalie riguardano gli iPhone, è stato logico accertarsi che un nuovo aggiornamento per dispositivi iOS è stato rilasciato lo scorso 27. I ...

