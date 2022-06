MotoE Ducati: a Modena inizia ufficialmente una nuova era (Di giovedì 30 giugno 2022) Il futuro elettrico di Ducati prende sempre più forma . Dopo averla mostrata una prima volta nel dicembre scorso infatti Ducati ha ora definitivamente tolto i veli alla sua nuova cretura , ossia la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 30 giugno 2022) Il futuro elettrico diprende sempre più forma . Dopo averla mostrata una prima volta nel dicembre scorso infattiha ora definitivamente tolto i veli alla suacretura , ossia la ...

