L'inchiesta del NYT sul Chelsea: "licenziamenti, mobbing, bullismo e un suicidio sospetto" (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Chelsea ha ritrovato un po' di tranquillità dopo gli ultimi mesi di grande tensione e dubbi sul futuro. Tutto è nato dall'addio del presidente Roman Abramovich, la squadra ha rischiato di non completare la stagione e il rischio fallimento è stato altissimo. La compagine di Tuchel ha chiuso la Premier League con un ottimo terzo posto. Nelle ultime settimane è arrivata la svolta con il passaggio di proprietà a Todd Bohely e le prospettive sono sicuramente interessanti. E' tornata alla ribalta una vecchia situazione che è finita sulle prime pagine dei principali tabloid inglesi. Secondo L'inchiesta del New York Times si sarebbero verificati licenziamenti, mobbing e un suicidio sospetto. Sono stati intervistati 12 dipendenti per ricostruire la situazione, la nuova proprietà è a ...

