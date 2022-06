Le scuole di Napoli e provincia che saranno rimodernate con il Pnrr, un appello (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri, davanti agli industriali dell’Unione guidati da Iannotti Pecci, il sindaco Gaetano Manfredi ha avuto anche l’opportunità di soffermarsi sull’importanza che, secondo la sua visione, deve avere la Città Metropolitana nel mettere a terra i progetti del Pnrr. Oggi, lo stesso Manfredi ne ha dato un saggio approvando vari progetti per i lavori di ristrutturazione di diverse scuole. A Napoli e nei comuni dell’area metropolitana, si sono sbloccati cantieri per 18 milioni di euro: “Si tratta – ha affermato il sindaco Manfredi – di atti esecutivi dei finanziamenti che il nostro ente sta intercettando nell’ambito del Pnrr. Il nostro principale obiettivo deve essere, in questa fase, quello di spendere e di spendere bene. È fondamentale, quindi, procedere con la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ieri, davanti agli industriali dell’Unione guidati da Iannotti Pecci, il sindaco Gaetano Manfredi ha avuto anche l’opportunità di soffermarsi sull’importanza che, secondo la sua visione, deve avere la Città Metropolitana nel mettere a terra i progetti del. Oggi, lo stesso Manfredi ne ha dato un saggio approvando vari progetti per i lavori di ristrutturazione di diverse. Ae nei comuni dell’area metropolitana, si sono sbloccati cantieri per 18 milioni di euro: “Si tratta – ha affermato il sindaco Manfredi – di atti esecutivi dei finanziamenti che il nostro ente sta intercettando nell’ambito del. Il nostro principale obiettivo deve essere, in questa fase, quello di spendere e di spendere bene. È fondamentale, quindi, procedere con la ...

