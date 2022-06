La frecciatina del Papa a Kirill: “Guerre e imperialismo non c’entrano nulla con Gesù” (Di giovedì 30 giugno 2022) Città del Vaticano – Come da tradizione, all’indomani della solennità dei Santi Pietro e Paolo, Papa Francesco incontra la Delegazione del Patriarcato Ecumenico, Delegazione del Patriarcato Ecumenico guidata dall’Arcivescovo di Telmissos Job, Rappresentante del Patriarcato Ecumenico presso il Consiglio Ecumenico delle Chiese e co-presidente della Commissione mista internazionale per il Dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, accompagnato dal Vescovo di Alicarnassos Adrianos e dal Diacono Patriarcale Barnabas Grigoriadis. La stessa era presente ieri nella basilica vaticana per la Santa Messa dei patroni di Roma (leggi qui). Nel salottino di Casa Santa Marta, sotto il quadro della Madonna che scioglie i nodi, il Pontefice li ringrazia per la presenza, ricordando che “il tradizionale scambio di delegazioni tra le nostre Chiese in occasione delle ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 giugno 2022) Città del Vaticano – Come da tradizione, all’indomani della solennità dei Santi Pietro e Paolo,Francesco incontra la Delegazione del Patriarcato Ecumenico, Delegazione del Patriarcato Ecumenico guidata dall’Arcivescovo di Telmissos Job, Rappresentante del Patriarcato Ecumenico presso il Consiglio Ecumenico delle Chiese e co-presidente della Commissione mista internazionale per il Dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, accompagnato dal Vescovo di Alicarnassos Adrianos e dal Diacono Patriarcale Barnabas Grigoriadis. La stessa era presente ieri nella basilica vaticana per la Santa Messa dei patroni di Roma (leggi qui). Nel salottino di Casa Santa Marta, sotto il quadro della Madonna che scioglie i nodi, il Pontefice li ringrazia per la presenza, ricordando che “il tradizionale scambio di delegazioni tra le nostre Chiese in occasione delle ...

