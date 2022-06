Justine Mattera esagerata | tutta bagnata con trasparenze che mostrano tutto

BancaMediolanum : ?? Ascolta le parole di @justine_mattera, ciclista del team 'C’è da fare' alla #Castelli24H! La gara di solidariet… - GPz62291320 : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Justine Mattera?????????????????? - Dorian221190 : RT @see_lallero: 27 giugno 2017. Oggi, ma 5 anni fa ci lasciava Paolo Limiti. Qui in un iconico momento con Justine Mattera tratto da Pape… - robertopontillo : RT @see_lallero: 27 giugno 2017. Oggi, ma 5 anni fa ci lasciava Paolo Limiti. Qui in un iconico momento con Justine Mattera tratto da Pape… - see_lallero : 27 giugno 2017. Oggi, ma 5 anni fa ci lasciava Paolo Limiti. Qui in un iconico momento con Justine Mattera tratto… -

Per quanto riguarda la vita privata , infine, dal 2000 al 2002 è stato sposato con la showgirl, spunta una foto incantevole a bordo piscina: la posa sfoggiata dalla showgirl mette in risalto ogni singola sporgenza Sono cambiate parecchie cose dal giorno in cui...E' arrivata in Italia come la sosia di Marilyn Monroe: poi la svolta ed oggi, a 51 anni, è un vero schianto: che spettacolo!In piscina Justine Mattera si sdraia e mostra curve mozzafiato, l'attillato costume intero le mette in risalto e manda il web in tilt, è bella da svenire.