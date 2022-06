Elena Del Pozzo, le richieste della mamma arrivano dal carcere: “Lo voglio fare” (Di giovedì 30 giugno 2022) La mamma di Elena Del Pozzo e le richieste in carcere. Non si è ancora spento il clamore attorno alla vicenda della piccola di 5 anni uccisa a coltellate dalla madre Martina Patti. L’omicidio è avvenuto a Mascalucia, provincia di Catania, e inizialmente la donna aveva dichiarato di aver subito un’aggressione da parte di uomini armati e incappucciati. Ma era solo un’invenzione per confondere gli investigatori. Al termine di un lungo interrogatorio, infine, Martina ha confessato. La donna è stata rinchiusa nel carcere dove è sorvegliata 24 ore su 24 per evitare sia tentativi di suicidio che le aggressioni da parte delle altre detenute. Nel frattempo proseguono le indagini per chiarire il contesto in cui è maturato l’omicidio della piccola. A fornire ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) LadiDele lein. Non si è ancora spento il clamore attorno alla vicendapiccola di 5 anni uccisa a coltellate dalla madre Martina Patti. L’omicidio è avvenuto a Mascalucia, provincia di Catania, e inizialmente la donna aveva dichiarato di aver subito un’aggressione da parte di uomini armati e incappucciati. Ma era solo un’invenzione per confondere gli investigatori. Al termine di un lungo interrogatorio, infine, Martina ha confessato. La donna è stata rinchiusa neldove è sorvegliata 24 ore su 24 per evitare sia tentativi di suicidio che le aggressioni da parte delle altre detenute. Nel frattempo proseguono le indagini per chiarire il contesto in cui è maturato l’omicidiopiccola. A fornire ...

