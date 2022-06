(Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “I contagi salgono ma dobbiamo lanciare messaggi positivi: i dati che dobbiamo osservare sono quelli riferiti agli ospedali, è normale che i contagi si possono alzare, non ci sono più, ma dobbiamo veicolare messaggi di prudenza e non di paura”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea, ospite di Rtl 102.5. “Mi sento di escludere nuove misure restrittive,un'– ha aggiunto -. In Portogallo, dove la variante è arrivata prima, oggi i contagi stanno già scendendo. Oggi non ci sono elementi per diffondere elementi di paura, siamo di fronte ad una fase nuova, dopo due anni e mezzo diè il momento di dare fiducia agli italiani. Per quanto riguarda il passato ho sempre condiviso tutte le ...

Pubblicità

ItaliaNotizie24 : Covid, Costa “Sarà un’estate senza restrizioni” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “I contagi salgono ma dobbiamo lanciare messaggi positivi: i dati che dobbiamo osservare sono qu… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, Costa “Sarà un’estate senza restrizioni” - - messina_oggi : Covid, Costa “Sarà un’estate senza restrizioni”ROMA (ITALPRESS) - 'I contagi salgono ma dobbiamo lanciare messaggi… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, Costa “Sarà un’estate senza restrizioni” - -

Agenzia Nova

Il sottosegretario alla Salute fa il punto sulla situazione epidemiologica: 'I dati sono in aumento, ma come accaduto in altri Paesi dove l'incremento si è registrato prima, i contagi presto ...Provo a fare un esempio: lo sa che Douglasinciderà ancora sul prossimo bilancio della società Non c'è solo il, dunque. In quella borsa ci sono tante problematiche e costi. Non desidero ... Covid, Costa: “Sarà un’estate senza restrizioni” ROMA (ITALPRESS) – “I contagi salgono ma dobbiamo lanciare messaggi positivi: i dati che dobbiamo osservare sono quelli riferiti agli ...L’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato del mercato e delle strategie della Juventus in una lunga intervista a Tuttosport.