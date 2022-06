CorSera: Maldini ha rispedito a Elliott il contratto con una lista di correzioni e commenti (Di giovedì 30 giugno 2022) Non si registrano passi in avanti nella trattativa di rinnovo di Maldini e Massara con il Milan. Il direttore tecnico rossonero, scrive il Corriere della Sera, ha visionato il contratto ricevuto dal club e, dopo averlo studiato con il proprio legale, lo ha rispedito ad Elliot con una serie di correzioni e commenti. Ha dettato le condizioni, ma il fondo le ritiene difficili da accettare. Il nodo resta quello dell’autonomia sul mercato. “L’invio la scorsa settimana della bozza del contratto ai due manager, con l’accordo in scadenza oggi, non ha procurato passi avanti decisivi, anzi. Il direttore dell’area tecnica, dopo averlo supervisionato con il proprio legale, avrebbe rispedito a Elliott la stesura dell’intesa con una serie di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 giugno 2022) Non si registrano passi in avanti nella trattativa di rinnovo die Massara con il Milan. Il direttore tecnico rossonero, scrive il Corriere della Sera, ha visionato ilricevuto dal club e, dopo averlo studiato con il proprio legale, lo haad Elliot con una serie di. Ha dettato le condizioni, ma il fondo le ritiene difficili da accettare. Il nodo resta quello dell’autonomia sul mercato. “L’invio la scorsa settimana della bozza delai due manager, con l’accordo in scadenza oggi, non ha procurato passi avanti decisivi, anzi. Il direttore dell’area tecnica, dopo averlo supervisionato con il proprio legale, avrebbela stesura dell’intesa con una serie di ...

