Su proposta dell'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi , la giunta regionale ha approvato il percorso protetto diper anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti o persone con bisogni sanitari e assistenziali assimilabili ad anziano non autosufficiente, dimessi da strutture ...A partire da domani, 1 Luglio, sarà sospesa l'attività delle USCA (Unità Speciali di) per le quali non è previsto un ulteriore stanziamento di risorse. Non ci sono le condizioni per tenerle in funzione perché la maggior parte delle persone ormai provvede ad ... Continuità assistenziale. L'assessore Icardi: "Consolidiamo il modello adottato con successo durante l'emergenza” - Gazzetta D'Asti