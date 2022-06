This Is Us 7 si farà? La notizia sconvolge i fan (Di mercoledì 29 giugno 2022) La serie tv This Is Us, giunta alla sesta stagione, potrebbe non essere finita qui: la notizia che sta sconvolgendo i fan La serie tv statunitense This Is Us ha conquistato tutto il mondo, tanto che i numerosi fan vorrebbero non finisse più. La storia della famiglia Pearson, per adesso, è giunta alla sesta stagione. This Is Us avrà una nuova stagione? (via social)La sesta stagione, che a breve sarà disponibile completamente anche in Italia sul canale Fox, sarà quella conclusiva. Le ultime puntate della trasmissione sono andate in onda negli Stati Uniti dal 4 gennaio al 24 maggio 2022. In Italia, invece, i 18 episodi hanno coperto l’arco di tempo che va dal 2 maggio al 27 giugno. Le vicende della famiglia Pearson avranno una conclusione. Già nel 2019, quando lo show aveva ancora solo ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 29 giugno 2022) La serie tvIs Us, giunta alla sesta stagione, potrebbe non essere finita qui: lache stando i fan La serie tv statunitenseIs Us ha conquistato tutto il mondo, tanto che i numerosi fan vorrebbero non finisse più. La storia della famiglia Pearson, per adesso, è giunta alla sesta stagione.Is Us avrà una nuova stagione? (via social)La sesta stagione, che a breve sarà disponibile completamente anche in Italia sul canale Fox, sarà quella conclusiva. Le ultime puntate della trasmissione sono andate in onda negli Stati Uniti dal 4 gennaio al 24 maggio 2022. In Italia, invece, i 18 episodi hanno coperto l’arco di tempo che va dal 2 maggio al 27 giugno. Le vicende della famiglia Pearson avranno una conclusione. Già nel 2019, quando lo show aveva ancora solo ...

Noi 2 non ci sarà, niente seconda stagione Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction, in occcasione della presentazione dei palinsesti Rai, ha confermato che Noi 2, la ficiton remake di This Is Us, non si farà. " Su Noi, dico con dolore che è stato chiuso. La seconda stagione non ho potuto farla, ci ho pensato molto, anche se è andato bene in piattaforma" ha dichiarato Ammirati ...