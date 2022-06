Stop ai motori diesel e benzina. L'Europa vota la linea green, che forse non pagherà (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tirano dritto i Ministri dell’ambiente della UE, confermando lo Stop per i motori a benzina e diesel, anche se nel futuro della mobilità del Vecchio Continente non ci sarà soltanto l’elettrificazione. Il passo successivo sarà l’inizio delle trattative inter-istituzionali durante le quali si paventa una certa apertura a quella che viene definita neutralità tecnologica, ovvero la possibilità di prevedere l’utilizzo di biocarburanti come sta avvenendo per l’aviazione, l’idrogeno e anche nuove combinazioni di combustibili che porteranno gli automobilisti a poter scegliere tra diverse soluzioni di motorizzazioni fino al 20% del totale delle immatricolazioni. Così gli obiettivi di “Fit for 55” saranno quantomeno avvicinati e la riduzione dei gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto al 1990 potranno ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tirano dritto i Ministri dell’ambiente della UE, confermando loper i, anche se nel futuro della mobilità del Vecchio Continente non ci sarà soltanto l’elettrificazione. Il passo successivo sarà l’inizio delle trattative inter-istituzionali durante le quali si paventa una certa apertura a quella che viene definita neutralità tecnologica, ovvero la possibilità di prevedere l’utilizzo di biocarburanti come sta avvenendo per l’aviazione, l’idrogeno e anche nuove combinazioni di combustibili che porteranno gli automobilisti a poter scegliere tra diverse soluzioni dizzazioni fino al 20% del totale delle immatricolazioni. Così gli obiettivi di “Fit for 55” saranno quantomeno avvicinati e la riduzione dei gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto al 1990 potranno ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : l ministri Ue dell'Ambiente hanno raggiunto l'intesa sul pacchetto di misure per il clima che prevede la riduzione… - Agenzia_Ansa : Stop a motori endotermici dal 2035, via libera dai ministri dell'Ambiente Ue. Timmermans: 'Il futuro è elettrico, i… - MediasetTgcom24 : Clima, accordo in Ue: stop ai motori a combustione dal 2035 #ue #consigliodeiministri #2035 - infoiteconomia : Stop alla vendita di auto con motori a combustione entro il 2035 - tazzacolma : Nel 2025 sposteranno al 2040; nel 2030 al 2045. Progressione aritmetica e fine motori termici-… -