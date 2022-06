Nardella (Sindaco Firenze): “La Fiorentina sarà stupita dal progetto restyling del Franchi” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato del progetto vincitore del concorso di idee per il restyling dello stadio ‘Franchi’, realizzato dallo studio Arup. Ecco le sue parole: “Secondo me la Fiorentina, giorno dopo giorno, si sta convincendo che questo non è un ripiego o un adattamento. La Fiorentina rimarrà stupita da quello che riusciremo a realizzare. Visto che la Fiorentina ci tiene all’immagine e al marketing di stadi nuovi ce ne sono tanti, ma uno fatto così è unico. Credo che essere la squadra che gioca in uno stadio che mette insieme passato, presente e futuro è un bel biglietto da visita. Non è un caso che quando si parla di stadi simbolo nel mondo si parli di stadi che hanno caratteristiche ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ildi, Dario, ha parlato delvincitore del concorso di idee per ildello stadio ‘’, realizzato dallo studio Arup. Ecco le sue parole: “Secondo me la, giorno dopo giorno, si sta convincendo che questo non è un ripiego o un adattamento. Larimarràda quello che riusciremo a realizzare. Visto che laci tiene all’immagine e al marketing di stadi nuovi ce ne sono tanti, ma uno fatto così è unico. Credo che essere la squadra che gioca in uno stadio che mette insieme passato, presente e futuro è un bel biglietto da visita. Non è un caso che quando si parla di stadi simbolo nel mondo si parli di stadi che hanno caratteristiche ...

