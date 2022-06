MASTER DSA: aperte le iscrizioni alla 3^ edizione (Di mercoledì 29 giugno 2022) Prenotati qui: https://forms.gle/amqtQ7qLRDLTVoH37 A chi si rivolge Il MASTER è rivolto a psicologi, logopedisti, medici e pedagogisti che desiderano acquisire una formazione specifica in questo ambito. Quando si svolge Da Ottobre 2022 ad aprile 2023 Perché iscriversi:E’ interamente on line Tutte le lezioni, le discussioni di casi e le esercitazioni si effettuano online tramite la piattaforma ZOOM che consente di partecipare attivamente e interagire con i docenti e i corsisti. Tutto il materiale proposto verrà messo a disposizione dei partecipanti per rendere il MASTER un’esperienza di apprendimento significativa. Sono previste 17 lezioni su argomenti teorico/pratici e 7 esercitazioni in piccolo gruppo per apprendere le modalità di valutazione e terapia in ambito clinico. A conclusione del MASTER è previsto un colloquio finale di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Prenotati qui: https://forms.gle/amqtQ7qLRDLTVoH37 A chi si rivolge Ilè rivolto a psicologi, logopedisti, medici e pedagogisti che desiderano acquisire una formazione specifica in questo ambito. Quando si svolge Da Ottobre 2022 ad aprile 2023 Perché iscriversi:E’ interamente on line Tutte le lezioni, le discussioni di casi e le esercitazioni si effettuano online tramite la piattaforma ZOOM che consente di partecipare attivamente e interagire con i docenti e i corsisti. Tutto il materiale proposto verrà messo a disposizione dei partecipanti per rendere ilun’esperienza di apprendimento significativa. Sono previste 17 lezioni su argomenti teorico/pratici e 7 esercitazioni in piccolo gruppo per apprendere le modalità di valutazione e terapia in ambito clinico. A conclusione delè previsto un colloquio finale di ...

